Irlande du Nord: accord sur un nouveau "cadre", avec voies vertes et frein d’urgence

"Je pense que c’est historique, ce que nous avons atteint", a indiqué l’Allemande lors d’une conférence de presse commune près de Londres. Selon les deux parties, le "cadre" va permettre de débuter "un nouveau chapitre" de la relation entre Londres et Bruxelles, pourrie ces derniers mois par les désaccords au sujet de l’application de ce protocole.

L’accord comprend "des solutions à long terme qui, nous le pensons, fonctionneront pour les citoyens et les entreprises d’Irlande du Nord", a indiqué Ursula von der Leyen.

Rishi Sunak, qui l’accueillait lundi en journée à Windsor pour finaliser cet accord, a promis qu’il fournira "un commerce fluide dans tout le Royaume-Uni, protège la place de l’Irlande du Nord dans notre Union et sauvegarde la souveraineté des citoyens d’Irlande du Nord". Il est entre autres question de la création de "voies vertes", sans certificats, pour les marchandises venues de Grande-Bretagne et destinées à rester en Irlande du Nord.

Le Premier ministre a aussi indiqué que le texte du protocole serait amené "pour assurer que l’on puisse faire des changements en matière de TVA et d’accises dans tout le Royaume-Uni", et pour assurer que "dès maintenant, les médicaments approuvés par le régulateur britannique soient automatiquement accessibles dans toute pharmacie et hôpital d’Irlande du Nord". Finalement, les deux parties se sont accordées sur un "frein d’urgence" aux mains de l’Assemblée nord-irlandaise, qui aurait donc le pouvoir de s’opposer à l’application de certains changements des règles européennes sur son sol.