Séismes en Turquie: une première partie de l'équipe B-FAST est rentrée ce dimanche 26 février

La première partie de l'équipe était partie pour la Turquie le 14 février. Septante-six d'entre eux sont revenus ce dimanche. Quinze autres étaient déjà rentrés en Belgique ces derniers jours. Cela concerne à la fois du personnel médical, comme les médecins et les infirmières, et des logisticiens, dont les travailleurs qui ont construit l'hôpital de campagne, du personnel de cuisine, des responsables de l'informatique et de l'électricité ainsi que des gestionnaires.

"C'était un défi de transformer un terrain vague en un hôpital de campagne entièrement fonctionnel", a expliqué, à son retour, Lieselotte Demarez, qui a coordonné l'équipe en Turquie en tant que chef d'équipe du SPF Affaires étrangères. "Mais nous avons réussi à mettre en place une vingtaine de lits où environ 200 consultations pouvaient avoir lieu chaque jour."

"Nous avons pu créer quelque chose de beau grâce à la coopération entre les différents départements", a-t-elle ajouté.

Parallèlement, un deuxième groupe B-FAST, composé de 91 personnes, est déjà arrivé à Kirikhan, dans le sud de la Turquie. Il y restera également 15 jours, la mission belge étant évaluée tous les quinze jours "en fonction des besoins locaux".

Depuis que B-FAST est présent en Turquie, l'équipe a déjà traité plus de 1.500 patients. Deux bébés sont également nés au sein de l'hôpital de campagne.

Fonctionnant en autonomie, ce dernier compte plusieurs départements, dont des salles de triage, de chirurgie générale, d'obstétrique, de pédiatrie, de radiologie, une salle d'opération, un laboratoire et un local de stérilisation. Une vingtaine de patients peuvent y être hospitalisés.