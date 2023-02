Séismes en Turquie et en Syrie: le Croissant rouge turc critiqué pour avoir vendu des tentes

L'organisation d'aide humanitaire Croissant rouge turc a été vivement critiquée dimanche par l'opposition et des médias turcs pour avoir vendu et non pas donné des tentes pour des rescapés du séisme du 6 février qui a dévasté le sud-est de la Turquie.