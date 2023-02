Si l'hypothèse d'incendies criminels n'est pas écartée, les météorologistes pointent toutefois les conditions climatiques difficiles que traverse le pays. Dans de nombreuses zones, la pluie a fait défaut au cours de l'hiver.

La Grèce et d'autres pays du sud de l'Europe ont dû faire face à d'importants incendies ces dernières années en raison d'un climat de plus en plus sec et chaud.