Euromillions: un Français remporte plus de 100 millions d'euros

7, 23, 34, 42, 48 ainsi que le 1 et le 3 comme étoiles: voici les numéros qu'il fallait jouer pour remporter le jackpot de l'Euromillions ce vendredi soir. Une seule personne l'a fait et elle vient de France, indique la Française des Jeux. Elle remporte 102,242 millions d'euros, soit le 9e plus gros gain de l'histoire de l'Euromillions en France, d'après la presse française.