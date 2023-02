Nonante-deux pour cent des votants ont approuvé l'accord. "C'est un oui franc et massif", se félicite Didier Lebbe de la CNE. L'accord concerne les salaires et temps de travail et garantit désormais le salaire minimum légal en Belgique pour le secteur.

La nouvelle convention collective de travail prévoit en outre que les contrôles médicaux, les déplacements à la demande de Ryanair et le temps d'attente soient également comptabilisés comme du temps de travail. La compagnie aérienne s'est également engagée à respecter les mécanismes d'indexation ainsi que les accords sectoriels, précise l'ACV Puls.

L'accord sera d'application pour au moins deux ans, pour tout le personnel basé en Belgique.

La menace de nouvelles grèves pour ce week-end est donc levée.