Vladimir Poutine promet la mise en service d'un nouveau missile qui "fera réfléchir ceux qui essayent de menacer" la Russie

Mardi, lors de son discours annuel très attendu, M. Poutine avait annoncé la mise en service d'autres systèmes nucléaires, sans préciser lesquels et annoncé suspendre la participation de la Russie au traité New Start, dernier accord bilatéral de désarmement nucléaire liant Russes et Américains.

Le Sarmat, dont la mise en service avait d'abord été annoncée pour 2022, a été décrit en avril dernier par le maître du Kremlin comme un missile capable de "déjouer tous les systèmes anti-aériens" et qui "fera réfléchir à deux fois ceux qui essayent de menacer" la Russie.

Il fait partie de la série de missiles présentés en 2018 comme "invincibles" par Vladimir Poutine. Selon lui, le Sarmat, appelé Satan II par les Occidentaux, a une portée quasi-illimitée.

Mais selon CNN, citant des responsables américains s'exprimant sous couvert d'anonymat, le dernier essai du Sarmat a échoué cette semaine.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, avait refusé mercredi de commenter ces révélations.

"Toutes les informations méritant d'être rendues publiques le sont par le canal du ministère de la Défense", a-t-il dit, avant de mettre en garde contre les "provocations" occidentales.