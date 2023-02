Un avocat soutient que le fœtus d’une femme enceinte emprisonnée est détenu illégalement

Sa cliente n’est autre que Harrell, 24 ans. Elle était enceinte de six semaines lorsqu’elle a été arrêtée le 26 juillet 2022 et inculpée en lien avec la mort de Gladys Yvette Borcela lors d’une dispute dans un Uber le 23 juillet.

Monsieur M. Norris explique que la prison n’a pas fourni à Harrell une nutrition prénatale et des soins médicaux adéquats, affirmant qu’elle n’a pas été traitée par un obstétricien-gynécologue depuis octobre et qu’à une occasion, elle a été laissée à l’intérieur d’une camionnette de transport avec des températures intérieures supérieures à 100 ° F (37 ° C) pendant une période prolongée.

De son côté, l’État de Floride a exhorté le tribunal à rejeter la requête et a contesté l’allégation selon laquelle Harrell n’a pas reçu de soins médicaux adéquats, a rapporté le Miami Herald.