Un an de guerre: que deviennent les armes belges une fois en Ukraine ?

La Belgique a envoyé près de 230 millions d’euros de matériel militaire en Ukraine depuis le début du conflit. On estime à 40 milliards de dollars l’entièreté de l’aide internationale. De plus en plus d’experts internationaux alertent sur le risque de détournement de détournement, car la filière du trafic d’armes était déjà développée dans la région avant le conflit. La Belgique est particulièrement concernée, puisqu’une grande partie du matériel livré est constituée d’armes légères, faciles à transporter et donc à trafiquer.