Nouvelle tempête hivernale aux États-Unis : les images incroyables du chaos sur les routes

Transformés en véritable patinoire, plusieurs grands axes routiers américains sont le théâtre de nombreux dérapages. Exemple dans le Wyoming - où les autorités ont estimé que "des fermetures de plusieurs jours sont probables sur les autoroutes et les routes secondaires" - avec ce camion devenu incontrôlable et qui frôle un agent de la police des autoroutes.

Près des Grands Lacs au nord du pays, une "tempête hivernale historique (qui) rendra probablement les déplacements impossibles" à cause des chutes de neige et de vents entre 55 et 70 kilomètres par heure, a averti le service météorologique américain (NWS).

"Si vous devez vous déplacer, gardez une lampe de poche supplémentaire, de la nourriture et de l'eau dans votre véhicule en cas d'urgence. Les déplacements doivent être limités aux seules urgences", a conseillé le NWS. "Si vous devez voyager, ayez avec vous un kit de survie hivernal. Si vous êtes bloqué, restez dans votre véhicule".

Environ 280.000 foyers sont également privés d'électricité à travers le pays, selon le site PowerOutage, notamment au Michigan, où la neige et les pluies verglaçantes ont gelé les lignes électriques, les rendant vulnérables aux rafales de vent.

"Froide et dangereuse" selon les services locaux du NWS, la tempête hivernale doit rester sur la région "une grande partie de la semaine". "Des vents violents et potentiellement destructeurs sont également attendus", ont également prévenu les météorologues.

Outre les montagnes, certaines collines pourraient ainsi voir leurs cimes enneigées. "La quasi-totalité de la population de la Californie pourra voir de la neige (...) dans le courant de la semaine si elle regarde dans la bonne direction", a résumé sur Twitter le climatologue Daniel Swain.

Les températures en dessous des normales en Californie du Sud restent toutefois très supportables, contrairement au centre et au nord des Etats-Unis où le mercure pourrait atteindre -34°C.