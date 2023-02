Après un an de conflit, plus de la moitié des Belges et des Européens sont satisfaits de la réponse européenne à l’invasion russe

Dès les débuts de l’invasion à grande échelle lancée le 24 février 2022 par le Kremlin, l’Union européenne a réagi avec plusieurs salves de sanctions économiques et autres visant Moscou, mais aussi en activant pour la première fois la “protection temporaire” permettant d’accueillir rapidement les citoyens fuyant le conflit.

Parmi les différents axes de la réaction européenne, le soutien des citoyens est le plus large pour l’aide humanitaire aux personnes affectées par le conflit : 91 % des répondants européens sont “tout à fait d’accord” (61 %) ou “plutôt d’accord” (30 %) avec cette action. L’accueil sur le territoire de l’Union de personnes fuyant la guerre est également très largement soutenu, par 88 % des répondants (même pourcentage en Belgique).

Le soutien financier à l’Ukraine (77 % tout à fait ou plutôt d’accord) ou les sanctions économiques imposées à Moscou telles que l’embargo pétrolier partiel, les limitations d’exportations et le gel des avoirs européens de nombreuses entreprises et individus (74 % tout à fait ou plutôt d’accord) sont également soutenus à une large majorité.

Le soutien est moins marqué, et très variable d’un Etat à l’autre, pour le financement européen des achats et de la fourniture de matériel militaire aux troupes ukrainiennes, dont des armes. Via la “Facilité européenne pour la paix”, un fonds extra-budgétaire directement alimenté par les gouvernements, l’UE a déjà débloqué 3,6 milliards d’euros qui peuvent servir à rembourser les Etats qui achètent du matériel (armes, munitions, etc.) à fournir à Kiev. A cela s’ajoutent les aides décidées en bilatéral, dont on ne connait pas toujours la nature exacte ni la valeur. Sur les répondants de l’ensemble de l’UE, 65 % sont “tout à fait” (32 %) ou “plutôt” (33 %) d’accord avec ce financement européen pour du matériel militaire. Ce même pourcentage est de 68 % en Belgique, 92 % en Suède, mais 33 % en Bulgarie.

26.468 personnes de 15 ans et plus ont répondu à l’enquête, menée entre le 12 janvier et le 6 février dans les 27 Etats membres de l’UE.