Accident provoqué par Pierre Palmade : le frère du conducteur gravement blessé témoigne

Constamment au chevet de son cadet, toujours plongé dans le coma, l’homme partage sa tristesse. « Il ne bouge plus, je ne le reconnais même plus sous tous ses pansements. Mon frère était souriant, plein d'énergie, mais après les sept opérations déjà subies, dans quel état je peux espérer le retrouver ? »

Opéré des bras, des jambes et du bassin, la victime a été réveillée avant d’être placée de nouveau dans un coma artificiel en raison d’une souffrance trop importante.

« Les médecins me disent qu'il y a toujours un risque qu'il meurt à l'hôpital, donc dès qu'ils viennent me parler, je tremble, je ne peux plus vivre avec cette peur », explique Ergin, son frère.

Arrivés en France après avoir le régime politique violent de la Turquie, Ergin espère que son cadet aura droit à une vraie justice. Son souhait ? Que Pierre Palmade soit placé en détention et non seulement assigné dans le service d’addictologie d’un hôpital sous bracelet électronique.

« La vraie prison, c'est derrière des barreaux, souligne-t-il. Pierre Palmade a tué un enfant et peut-être mon frère. J'aimerais juste qu'on entende ma souffrance. »

Afin d’être entendue, la famille du conducteur gravement blessé dans l’accident appelle à un rassemblement devant la Cour d’appel ce vendredi 24 février 2023.

Présenté vendredi dernier à une juge d'instruction à l'issue de ses 48 heures de garde à vue, l'humoriste, aux prises depuis des années avec de lourds problèmes d'addictions, a été mis en examen pour homicide et blessures involontaires.

Hier mercredi, BFMTV annonçait la femme enceinte blessée dans l’accident grave - et qui avait perdu son bébé - était sortie de l’hôpital.