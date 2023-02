Un an de guerre en Ukraine: L'invasion de l'Ukraine est "un affront à notre conscience collective"

Dénonçant les conséquences humanitaires et les atteintes aux droits humains, il a dénoncé la violation de la Charte des Nations unies par la Russie, dont "l'attaque contre l'Ukraine défie les principes et les valeurs au cœur de notre système multilatéral".

Le secrétaire général a d'autre part répété sa crainte d'un conflit plus large.

"En un an, non seulement nous avons vu la souffrance et la dévastation grandir, il est également de plus en plus évident à quel point elles pourraient devenir pires", a-t-il déclaré.

"Les possibles conséquences de l'escalade du conflit sont un danger clair et déjà là", a-t-il lancé, évoquant une nouvelle fois les risques liés aux "menaces implicites" de recours aux armes nucléaires et activités militaires "irresponsables" autour des centrales nucléaires.

"Il est grand temps de s'éloigner du gouffre", a encore déclaré Antonio Guterres, qui a plusieurs fois exprimé récemment son pessimisme sur une sortie de crise rapide.

"Bien que les perspectives semblent peu réjouissantes aujourd'hui, nous devons travailler en sachant qu'une paix véritable et durable doit être basée sur les principes de la Charte de l'Onu et du droit international", a-t-il indiqué.

"Plus les combats continuent, plus ce travail sera difficile."