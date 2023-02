Sambou, l'un des passagers dans la voiture de Pierre Palmade, se confie : "J'ai simplement vu des phares"

Depuis lors, beaucoup d'eau a coulé sous le pont et l'on en sait déjà en petit peu plus sur les circonstances de l'accident. Car si les deux hommes qui accompagnaient Pierre Palmade avaient, dans un premier temps, pris la fuite, ils s'étaient par la suite rendus d'eux-mêmes à la police.

Et ce mardi 21 février 2023, Sambou, a donné ses premiers mots au magasine français Marianne. Et l'ancien escort-boy ne se souvient visiblement pas de grand chose... "J’ai simplement vu des phares, souligne le passager." Et quand on demande s'il a parlé à Pierre Palmade au moment de l'accident, celui-ci rétorque, "Pierre s'est directement inquiété envers les victimes. Il m'a demandé : il y a des morts ? Des blessés ? Je vais mourir ?”

Enfin, au sujet de sa fuite, son avocate répond. "Je ne vois pas bien ce qu’on pourrait reprocher à mon client explique Me Olivier Ang, l’avocat de Sambou G. Trois personnes avaient déjà appelé les secours quand il a quitté les lieux. N’étant pas médecin, il n’avait plus rien à faire sur place…"