"Je la chérirai toute ma vie": le bébé né sous les décombres en Syrie a été adopté

En hommage à sa défunte mère, Afraa, ces derniers ont choisi de renommer le nourrisson, relaie l'agence américaine Associated Press. Les autorités l'avaient initialement nommée Aya, "miracle de Dieu" en arabe.

Elle retrouve une famille

"C’est une de mes enfants maintenant. Je ne ferai pas de différence entre elle et mes enfants", a déclaré son oncle Khalil al-Sawadi à l’Associated Press. "Elle gardera le souvenir de son père, de sa mère et de ses frères et sœurs", a-t-il poursuivi.

Dans la foulée de la découverte de l'enfant, des milliers de propositions d'adoption avaient afflué, certains se présentant comme des membres de la famille du bébé. Ce sont des test ADN qui ont finalement permis de confirmer le lien de parenté.

Plus de 41 000 personnes sont décédées suite au séisme de magnitude 7,8 qui a frappé la Turquie et la Syrie le 6 février. Les organisations humanitaires internationales réclament toujours de l’aide pour ces régions sinistrées.