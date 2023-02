Accident grave provoqué par Pierre Palmade : l'état de santé de la femme qui a perdu son bébé a évolué

Soignée depuis le 10 février, la femme de 27 ans avait dû subir une césarienne d’urgence après le drame et avait perdu son bébé alors qu’elle était enceinte de six mois.

Dans la même voiture que cette femme, un homme et son fils sont toujours soignés à l’hôpital. D’après BFMTV, ce dernier, âgé de 6 ans, « ne pourra plus jamais parler et manger comme avant ». Pour sa part, l’homme souffre de multiples fractures.

Présenté vendredi dernier à une juge d'instruction à l'issue de ses 48 heures de garde à vue, l'humoriste, aux prises depuis des années avec de lourds problèmes d'addictions, a été mis en examen pour homicide et blessures involontaires.