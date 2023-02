La guerre en Ukraine "pousse une génération d’enfants au bord du gouffre", selon l’Unicef

Selon les chiffres de l’organisation, 438 enfants ukrainiens ont été tués et 842 blessés depuis le début de la guerre. Celle-ci a également un impact important sur la santé mentale et le bien-être des enfants puisque l’Unicef estime que 1,5 million d’entre eux sont exposés à la dépression, à l’anxiété, au syndrome de stress post-traumatique et à d’autres problèmes de santé mentale.

Le tableau n’est pas plus rose du côté des soins de santé. Selon l’ONG, plus d’un millier d’établissements de santé auraient été endommagés ou détruits par des bombardements, réduisant de facto drastiquement l’accès des familles aux services de soins. "Des milliers d’enfants fuyant les conflits à travers le pays sont privés de vaccins vitaux pour les protéger de la polio, de la rougeole, de la diphtérie et d’autres maladies potentiellement mortelles", ajoute l’Unicef.

Cinq millions d’enfants ont également vu leur éducation perturbée par la guerre, qui les a privés "du sentiment de structure, de sécurité, de normalité et d’espoir que procure la salle de classe", déplore l’organisation, rappelant au passage que les jeunes ukrainiens avaient déjà vu leur accès aux écoles limité par la pandémie de coronavirus et que les enfants habitant l’Est de l’Ukraine en étaient privés depuis huit ans.

La crise économique et énergétique provoquée par la guerre a, elle aussi, eu un impact dévastateur sur le bien-être des enfants et de leur famille. Ainsi, selon une analyse de l’Unicef, la proportion d’enfants vivants dans la pauvreté a presque doublé depuis le début du conflit, passant de 43 à 82%. "La situation est particulièrement grave pour les 5,9 millions de personnes qui sont actuellement déplacées en Ukraine", précise l’ONG.

Depuis le début de l’invasion russe, l’Unicef s’est employée à fournir une éducation, un soutien psychosocial et de santé mentale ainsi qu’un accès a l’eau potable, des services de santé et une aide financière polyvalente à plusieurs millions de personnes.

En décembre 2022, l’ONG a lancé son appel annuel pour une action humanitaire en faveur des enfants. Celle-ci a besoin de 1,1 milliard de dollars pour répondre aux besoins immédiats et à plus long terme de 9,4 millions de personnes, dont 4 millions d’enfants ukrainiens.

En Belgique, l’appel pour l’Ukraine du Consortium 12-12, dont est membre l’Unicef, a permis de récolter un total de 31 millions d’euros.