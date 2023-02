Guerre en Ukraine : la Chine, très inquiète du conflit, appelle à promouvoir le dialogue

"Nous continuerons à promouvoir le dialogue de paix (...) et travailler avec la communauté internationale pour promouvoir le dialogue et la consultation, répondre aux inquiétudes de toutes les parties et chercher la sécurité commune", a-t-il ajouté lors d’une conférence à Pékin.

Ces déclarations surviennent après que le gouvernement chinois a démenti lundi envisager de fournir des armes à la Russie pour appuyer son offensive en Ukraine, comme l’avait affirmé le secrétaire d’État américain Antony Blinken.

Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a lui estimé qu’une éventuelle livraison d’armes par la Chine à la Russie constituerait une "ligne rouge" pour l’Union européenne.

"Nous demandons aux pays concernés de cesser au plus vite de jeter de l’huile sur le feu, de cesser de rejeter la faute sur la Chine et de cesser de faire du tapage en criant ‘Aujourd’hui l’Ukraine, demain Taïwan’", a lancé mardi le ministre chinois des Affaires étrangères, en référence au territoire que revendique la Chine.

À quelques jours du 24 février, un an après le début de l’invasion russe, la pression occidentale s’accroît sur la Chine, qui n’a jamais appuyé ni critiqué publiquement l’offensive, tout en exprimant plusieurs fois son soutien à Moscou face aux sanctions occidentales.

Samedi, la Chine a affirmé qu’elle allait rendre publique dans les prochains jours une proposition pour trouver "une solution politique" à la guerre en Ukraine.