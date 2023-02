Sa disparition a donné lieu à une campagne internationale exceptionnelle pour essayer de la retrouver.

Après 14 mois d’investigations controversées, marquées notamment par la mise en examen des parents, avant qu’ils ne soient blanchis, la police portugaise a classé l’affaire en 2008 avant de rouvrir le dossier cinq ans plus tard.

Aujourd’hui, l’affaire pourrait rebondir à nouveau, car une jeune Allemande de 21 ans habitant en Pologne prétend être Maddie sur sa page Instagram iammadeleinemccan. "Aidez-moi, j’ai besoin de parler à Kate et Gerry McCann", écrit-elle dans sa "bio".

D’après ce qu’elle écrit sur sa page, les parents de Maddie auraient accepté de se soumettre à un test ADN pour confirmer son identité. Une information à prendre avec beaucoup de pincettes: non seulement il n’y a pas eu de confirmation, mais ce n’est pas non plus la première fois qu’une jeune femme fasse une telle annonce.