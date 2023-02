Guerre en Ukraine: Macron assure à Zelensky qu'il soutiendra son plan de paix

Ils ont également "évoqué le rappel fait (vendredi à la conférence annuelle de Munich sur la sécurité) auprès des partenaires européens et de l'OTAN de la nécessité de renforcer et d'accélérer le soutien militaire à l'Ukraine et au peuple ukrainien".

Pour sa part. M. Zelensky a salué sur Twitter "la poursuite d'un dialogue amical" avec M. Macron et confirmé qu'ils avaient tous deux parlé de "la mise en place du plan de paix".

Cet échange s'est produit après l'entretien accordé par le président français au Journal du Dimanche, au Figaro et à France Inter, dans lequel il affirmait vouloir "la défaite" de Moscou face à l'Ukraine, tout en mettant en garde ceux qui veulent "avant tout écraser la Russie".