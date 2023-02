L’acteur Michael J. Fox rend hommage à sa femme qui le soutient dans son combat contre la maladie

Si, par la suite, il est encore apparu dans plusieurs films et séries, l’acteur américano-canadien a consacré l’essentiel de son temps à lutter contre la maladie de Parkinson, notamment grâce à sa fondation qui vise à récolter des fonds pour financer la recherche contre cette maladie neurodégénérative. Son engagement a d’ailleurs été salué en novembre en 2022, grâce à un Oscar d’honneur.

Pendant toutes ces années, l’acteur a pu compter sur le soutien indéfectible de son épouse Tracy Pollan, qu’il a rencontrée sur le tournage de la sitcom Family Ties, et avec qui il est marié depuis 34 ans. Ils ont récemment confié le secret de la longévité de leur couple dans les pages de People. “Nous essayons toujours de voir le meilleur”, a-t-il expliqué au magazine. Si cette phrase peut a priori sembler un peu abstraite, pour le couple, elle a une réelle signification. Par exemple, lorsqu’il y a des tensions entre eux, ils essaient toujours de se mettre à la place de l’autre. “Quand il dit quelque chose qui me déplaît, je me dis directement que son but n’est pas d’être méchant avec moi. S’il est comme ça, c’est parce que quelque chose ne va pas, explique, pour sa part, Tracy Pollan. Il fait la même chose avec moi.” Et évidemment, ils agissent de la même manière avec leurs enfants.

Tracy Pollan a également expliqué au magazine que, même lorsqu’il traversait des périodes difficiles, son mari était une des personnes les plus gentilles qu’elle ait jamais rencontrées. Et des moments difficiles, l’acteur en a connu plusieurs au cours des dernières années. Il s’en effet cassé plusieurs os à cause de différentes chutes. Pendant ces périodes de convalescence, il a toujours ou compter sur le soutien de sa femme. “Quand je me casse le bras, je dois seulement m’occuper de mon bras cassé. Mais Tracy, elle doit faire tout le reste.”

Ce qui compte le plus pour celui qui incarnait Marty Mc Fly, c'est bien entendu sa famille. "Tracy et les enfants sont fantastiques. Je me rends bien compte que ça peut paraître ennnuyeux, ou ressembler à un conte de fées, mais si on est marié depuis aussi longtemps, c'est qu'il y a quelque chose entre nous."