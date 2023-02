Guerre en Ukraine : 21,5 milliards d’euros d’avoirs privés russes et biélorusses gelés dans l’UE

L’UE cherche le moyen de confisquer juridiquement ceux qui sont liés à une activité criminelle, afin de les mettre à disposition par la suite pour la reconstruction de l’Ukraine ou l’indemnisation des victimes de crimes de guerre, pour laquelle un registre des dommages est en construction.

Pour ce faire, elle a ajouté la violation et le contournement des sanctions à la liste des infractions pénales européennes (”eurocrimes”), et finalise une directive pour mettre le mécanisme en œuvre.

La Belgique est jusqu’à présent le pays de l’UE qui a gelé le plus d’avoirs privés, pour près de 4 milliards d’euros.

D’autres pistes de gel et de confiscation sont aussi à l’étude, portant sur les réserves dans l’UE de la Banque centrale de Russie – un sujet délicat au regard de l’immunité des États, discuté avec le G7 – , ou encore sur les transactions russes bloquées dans de grandes institutions d’échange de titres, comme Euroclear à Bruxelles ou Clearstream au Luxembourg. Des dizaines voire des centaines de milliards d’euros sont en jeu.

M. Kostin est à Bruxelles ce vendredi pour une première réunion en présentiel avec la task force “Gel et confiscation”, qui réunit depuis le printemps 2022 la Commission, les États membres et les agences Europol et Eurojust, en lien aussi avec les autorités ukrainiennes et le G7.

Il évoquera également avec M. Reynders les mécanismes d’enquête et de poursuite des crimes de guerre commis par les exécutants de l’agression russe, ainsi que d’une future juridiction spéciale appelée à juger le président russe Vladimir Poutine et ses principaux bras droits pour le “crime d’agression” du 24 février 2022.

Cette inculpation échappe aux compétences de la Cour pénale internationale (CPI), qui se chargerait quant à elle de juger les crimes de guerre, de génocide ou contre l’humanité, a fait valoir le procureur général d’Ukraine.

”Les 67.000 cas de crimes de guerre russes recensés jusqu’ici n’auraient pas eu lieu sans l’agression du 24 février”, a insisté M. Kostin. Condamner le crime même de l’agression d’un État contre un autre doit aussi aider à dissuader tout autre agresseur potentiel à travers le monde, a-t-il fait valoir.