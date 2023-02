Cette joueuse occasionnelle, qui ne joue "que 3 à 4 fois par an" lors des cagnottes exceptionnelles, a décidé de tenter sa chance avec ses chiffres porte-bonheur le vendredi 13 janvier dernier en jouant au Super Loto, qui proposait un jackpot de 16 millions d'euros à l'époque.

Le lendemain, quelle ne fut pas sa surprise au moment de recevoir un message de la Française des Jeux, lui annonçant qu’elle avait remporté une belle somme à l’EuroMillions.

Dubitative et sûre d'avoir joué au Loto, et non à l'EuroMillions, la jeune femme se rend sur le site de la FDJ et constate non seulement qu’elle s’est trompée de jeu, mais surtout qu'elle a décroché le jackpot d’un million d’euros !

"Incroyable, je ne réalise toujours pas être devenue millionnaire grâce à mon erreur !", a déclaré cette fan de ski, qui rêve de s'acheter un pied à terre à la montagne avec ses gains.