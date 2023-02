Accident de Pierre Palmade: "Tout est cassé", confie la famille des victimes

"Il a la mâchoire cassée. Il ne peut plus parler comme avant"

Quant au fils du conducteur, s’il s’est réveillé, les nouvelles ne sont guère plus réjouissantes. “Sa mâchoire est cassée. Elle s’est un peu rétablie, mais il ne peut plus parler et manger comme avant”, poursuit le jeune homme, cette fois en tant que cousin. Seule note positive au tableau: l'enfant, qui était d'abord resté stoïque, a souri quand il a vu sa mère arriver dans sa chambre d'hôpital.

Quant à la troisième personne qui se trouvait dans le véhicule, une femme enceinte, elle a perdu son enfant. Le parquet de Melun a d’ailleurs ouvert une enquête pour blessures et homicide involontaire à l’encontre du comédien, qui a récemment exprimé sa “honte”.

Révoltée par les événements, la famille des victimes veut que justice soit faite. “C’est une vie qu’on a. Ce n’est pas un déchet. Il faut la respecter”, conclut le neveu du conducteur.