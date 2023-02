Virgilia Hess, journaliste météo chez BFMTV, enceinte et victime d’un cancer du sein: "Je vis actuellement les pires moments de toute ma vie"

"Un bébé et un cancer, je porte à la fois la vie et la maladie. Deux choses complètement antinomiques, a-t-elle écrit mercredi sur son compte Instagram. Aujourd’hui je me sens prête à en parler publiquement, non pas pour recevoir de la compassion, de la pitié ou autre chose car je suis très bien entourée et je ne veux pas qu’on s’apitoie sur moi." Son objectif est d’informer, de sensibiliser et de partager son expérience de manière constructive.

"Je ne vous le cache pas, je ne suis pas encore guérie et le combat ne fait que commencer", poursuit l’intéressée. "Je vis actuellement les pires moments de toute ma vie, je craque souvent et je vais encore craquer. Mais ces dernières semaines ont aussi été les plus belles car je prépare l’arrivée de ma petite princesse, mon bébé soleil.️ C’est grâce à elle que ce cancer a été dépisté."