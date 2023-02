L'homme de 55 ans, qui venait d'Ankara, s'est présenté comme un ancien responsable policier en retraite à l'accueil d'un établissement privé de la ville de Samandag et a réclamé un bébé dont il a énoncé le nom, relate l'agence de presse officielle Anadolu. Dans une vidéo de 20 secondes diffusée par l'agence turque et largement reprise par les chaînes turques, un homme en blouson sombre apparemment angoissé se présente et demande le bébé avant que des cris ne retentissent pour donner l'alerte. Le suspect a ensuite été arrêté et menotté.

La police a retrouvé sur le suspect plusieurs fausses cartes d'identité et une importante somme d'argent, 53.000 livres turques soit plus de 2.600 euros. L'homme détenait aussi une arme dans sa voiture "avec deux chargeurs et 42 munitions", a précisé la chaîne privée NTV.

Le ministère turc de la Famille a indiqué mercredi que 1.396 enfants non accompagnés ont été recensés dans les provinces touchées par le séisme. Parmi eux, 508 ont été remis à leur famille.