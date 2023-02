Séismes en Turquie et en Syrie: une trentaine d'ONG demandent un accès sans entrave à l'aide humanitaire en Syrie

Faute d'équipements, les possibles survivants piégés sous les décombres des 95% zones restantes ne pourront pas être secourus à temps alors que les tremblements de terre ont eu lieu il y a une semaine déjà.

Pourtant, la réponse humanitaire doit être à la hauteur de l'ampleur de la catastrophe, appuient les ONG travaillant en Syrie. Elles appellent à "un renforcement de l'aide humanitaire et à des actions immédiates auprès des populations touchées par le tremblement de terre".

Myriam Abord-Hugon, directrice des programmes de Handicap International (HI) en Syrie, pointe qu'avec ses partenaires en Syrie, l'ONG a déployé 200 personnes sur le terrain, dont des spécialistes de la réadaptation et des prothèses et orthèses. Ceux-ci "ont déjà commencé à répondre à l'urgence", souligne-t-elle, mais de nombreux blessés auront besoin de services de réhabilitation à long terme afin d'éviter des handicaps permanents, annonce l'organisation.

Plus de 50 spécialistes de la santé mentale et du soutien psychosocial sont aussi prêts à aider les victimes, fait valoir Myriam Abord-Hugon, ajoutant que la mise en place des équipes va s'intensifier dans les prochains jours.

Depuis le 6 février, les équipes d'Handicap International ont permis à 1.300 personnes de bénéficier de services de réhabilitation et à un autre millier de personnes de bénéficier d'un soutien psychosocial. Des équipements de mobilité tels que des béquilles pour le coude ou des cannes ont en outre été fournis.

Cependant, dans les cinq gouvernorats concernés (Alep, Hama, Lattaquié, Homs, Tartous et Idleb), jusqu'à 4,5 millions de personnes ont été affectées par les secousses, alors que des millions dépendent déjà de l'aide humanitaire dans ce pays en guerre, selon les estimations de l'ONU.