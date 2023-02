Séismes en Turquie et en Syrie: 10 jours après le tremblement de terre, le bilan s'établit à près de 42.000 morts

Plus de 50.000 bâtiments ont été endommagés rien qu'en Turquie. Plus de 100.000 personnes ont été blessées et environ 13.200 d'entre elles sont toujours soignées à l'hôpital.

Plus de 100 tonnes de matériel de secours pour la Turquie ont quitté l'aéroport d'Ostende

Plus de cent tonnes de matériel de secours ont quitté l'aéroport d'Ostende mardi et mercredi à destination d'Istanbul, en Turquie. De là, les marchandises seront distribuées dans les régions touchées par les tremblements de terre, rapporte l'aéroport d'Ostende ce jeudi.

À bord de deux avions cargo A330 se trouvaient des couvertures, des vêtements, des tentes, des générateurs d'urgence et du matériel médical.

Les partenaires Skyline Air Services et Egyptair Cargo ont collaboré pour les vols humanitaires. L'aéroport d'Ostende et le manutentionnaire Aviapartner ont également apporté leur soutien et leur coopération pour la gestion des vols.