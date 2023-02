Le Bélarus rejoindra l'offensive russe en Ukraine "uniquement" s'il est attaqué

"Je suis prêt à combattre avec les Russes depuis le territoire du Bélarus uniquement dans un cas: si ne serait-ce qu'un soldat arrive de là-bas (de l'Ukraine, ndlr.) avec une arme sur notre territoire pour tuer nos gens", a-t-il déclaré. "Cela n'est pas seulement valable pour l'Ukraine, mais aussi pour tous les autres voisins", a-t-il poursuivi. "S'ils agressent le Bélarus, alors la riposte sera des plus cruelles. Des plus cruelles! Et la guerre prendra alors un tout autre tour", a-t-il lancé.