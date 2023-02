Accident de Pierre Palmade : ce que l’on sait des deux passagers placés en garde à vue

Le premier passager, interpellé à Clichy, ne s’est pas dénoncé aux autorités. Et pour cause, l’homme, âgé de 33 ans, est de nationalité marocaine et se trouve en situation irrégulière en France.

Dès la veille de l’accident, soit le jeudi 09 février 2023, cet individu aurait été vu aux côtés de Pierre Palmade. D’après plusieurs médias, français, il s’était rendu dans une pharmacie pour acheter des seringues. C’est l’utilisation de sa carte bancaire dans l’officine qui a permis aux enquêteurs de mettre la main sur lui.

À noter que la femme qui l’hébergeait a également été placée en garde à vue.

Le deuxième suspect interpellé se serait, quant à lui, présenté de lui-même aux autorités.

L’homme, âgé de 34 ans, serait déjà connu de la police pour des affaires liées au trafic de stupéfiants.

La veille de l’accident, il aurait également été aperçu en compagnie de Pierre Palmade, au domicile de ce dernier, avec trois autres personnes. Selon BFMTV, l’humoriste aurait rencontré ces personnes via des applications et a eu des rapports tarifés avec certaines d’entre elles.

Depuis ce 15 février 2023, Pierre Palmade a aussi été placé en garde à vue.

Selon les premiers éléments de l’enquête communiqués par le magistrat, le véhicule conduit par Pierre Palmade, qui avait consommé de la cocaïne, a percuté vendredi dernier vers 19h00 près de Villiers-en-Bière, dans le sud de la Seine-et-Marne, pour une raison encore indéterminée, un véhicule qui venait en face.

Dans un communiqué publié mardi 14 février 2023, Pierre Palmade exprimait sa “honte” et promet d’assumer “toutes les conséquences de ses actes”.