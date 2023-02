Tir mortel sur le tournage du film "Rust" : Alec Baldwin poursuit le tournage malgré le procès

"Je suis reconnaissant qu'une nouvelle équipe de production brillante et dévouée, qui rejoint les anciens acteurs, s'engage à achever ce qu'Halyna et moi avons commencé", a déclaré le réalisateur Joel Souza. Son travail de production pour ce film "sera consacré à honorer l'héritage d'Halyna et à la rendre fière" et "c'est un privilège de rendre cela possible en son nom", a-t-il ajouté.

Alec Baldwin a été formellement accusé d'homicide coupable fin janvier. Cependant, la défense a invoqué une loi sur les armes à feu qui n'existait pas en octobre 2021, au moment des faits, selon les avocats de l'acteur américain. Ils demandent donc de rejeter l'accusation de violation de cette loi.