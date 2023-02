Trop haut et trop large : de nouveaux trains espagnols ne passent pas dans les tunnels

Ces trains étaient destinés à remplacer la flotte vieillissante dans deux régions du nord de l’Espagne. Sur cette partie du réseau ferroviaire, très montagneux, la taille des tunnels ne correspond pas aux dimensions modernes “standard”. Le gestionnaire de l’infrastructure (Adif) est donc aussi pointé du doigt.

Le constructeur, l’entreprise basque CAF, avait déjà prévenu en mars 2021 qu’il y avait une erreur dans les mesures de hauteur des convois, rapporte le journal espagnol El País. Mais la réaction a visiblement tardé.

Les trains étant encore en phase de conception, ils devaient être livrés en 2024, et n’ont donc pas encore été fabriqués. Le contrat a plus de 250 millions sera retardé et engendrera probablement un surcoût.

La ministre espagnole des transports, Raquel Sanchez, a rapidement viré l’ancien responsable de la gestion du matériel de Renfe. Une autre personne, le chef de l’inspection et de la technologie des voies de l’Adif (le gestionnaire de l’infrastructure), a également été limogée.

Pour rectifier l’erreur, les futures rames seront fabriquées en utilisant les dimensions d’un train qui circule déjà sur le réseau, à des fins de comparaison.

L’Adif va également mettre à jour ses données d’infrastructure pour éviter une autre bourde du même genre.