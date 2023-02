Accident de Pierre Palmade: sa maison cambriolée dans la nuit

Quatre jours après le grave accident - qui a fait quatre blessés graves et dont deux victimes se trouvent toujours entre la vie et la mort -, les forces de l'ordre ont été alertées par l'alarme du pavillon qui a retenti aux environs de 1h30 du matin. On ignore encore si des effets personnels ont été dérobés, ni qui se serait rendu coupable du délit, mais des investigations sont en cours pour comprendre ce nouvel évènement.

Il s’agit de sa maison secondaire qui avait fait l’objet d’une perquisition dimanche par la police et la gendarmerie. Les enquêteurs recherchent toujours activement les deux passagers du véhicule de Pierre Palmade ayant pris la fuite après la collision. Le GSM de l'humoriste reste également introuvable.

L'accident a eu lieu vendredi vers 19h00 sur la D372, au niveau de Villiers-en-Bière, dans le sud de la Seine-et-Marne. Selon les premiers éléments de l'enquête cités par le procureur, le véhicule conduit par Pierre Palmade est venu percuter le véhicule qui circulait en face.