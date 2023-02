Séisme en Turquie: des sauvetages miraculeux 163 heures après (vidéo)

Séismes en Turquie et en Syrie : plus de 28.000 morts, des personnes encore sauvées des décombres, le bilan pourrait doubler

Les sauveteurs ont sorti vivants un bébé et une adolescente des décombres dimanche avant l'aube, près d'une semaine après le puissant séisme qui a fait plus de 28.000 morts en Turquie et en Syrie, mais dont le bilan pourrait "doubler", selon l'ONU.