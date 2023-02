Il n'y a pas encore de consensus sur le remplaçant de l'ancien Premier ministre norvégien, en fonction depuis 2014. Mais de nombreuses pistes sont ouvertes, notamment le choix d'une femme pour devenir la première "patronne" de l'Alliance politico-militaire après 17 hommes - dont l'éphémère Belge Willy Claes -, ont souligné des diplomates.

Le poste de secrétaire général revient traditionnellement à un Européen, car le commandant en chef de forces militaires de l'Otan en Europe (SACEUR) est toujours un Américain, en charge du "parapluie" nucléaire que les États-Unis maintiennent en Europe depuis le début de la Guerre froide et partagé par plusieurs alliées, dont la Belgique.

Depuis la création du poste de secrétaire général en avril 1952, il a été très souvent confié à un ex-ministre des Affaires étrangères ou de la Défense.

Certains alliés envisageaient de prolonger à nouveau le mandat de M. Stoltenberg jusqu'en 2024, mais l'intéressé, qui aura 64 ans en mars, a fait savoir dimanche, à son retour d'une visite aux États-Unis, son souhait de quitter ses fonctions au plus tard cette année.

"Le mandat du secrétaire général a été prolongé trois fois et il a servi pendant un total de presque neuf ans", a déclaré sa porte-parole, Oana Lungescu. "Il n'a pas l'intention de demander une nouvelle prolongation".

Cette décision relance la course à sa succession et certains gouvernements ont commencé à faire circuler des noms dans les médias. La nomination se fait par consensus au niveau des ambassadeurs des 30 pays avec un droit de vote décisif de Washington. Le choix devrait en principe être connu pour le sommet de l'OTAN organisé les 11 et 12 juillet à Vilnius, en Lituanie.

L'idée de la désignation d'une femme issue d'un pays membre de l'Union européenne a été lancée lorsque M. Stoltenberg a été appelé en février 2022 à la tête de la Banque centrale de Norvège.

Il devait prendre ses nouvelles fonctions en décembre suivant, mais l'invasion de l'Ukraine par la Russie a chamboulé l'agenda. En mars 2022 les dirigeants alliés ont prolongé son mandat jusqu'au 30 septembre prochain.

Pendant sept décennies, l'Alliance a été dirigée par des hommes originaires de pays de l'Europe de l'Ouest. Les quatre derniers secrétaires généraux de l'Otan ont été un Britannique, un Néerlandais, un Danois et un Norvégien.

La Belgique a occupé cette fonction à deux reprises, avec Paul-Henri Spaak (du 16 mai 1957 au 21 avril 1961) et Willy Claes (du 17 octobre 1994 au 20 octobre 1995) avant d'être contraint à la démission à la suite du scandale de corruption lors de contrats militaires avec les firmes italienne Agusta et française Dassault.

Mais les intérêts stratégiques de l'organisation se sont entre-temps déplacées vers son flanc oriental, où les nouveaux membres sur les côtes des mers Noire et Baltique, sont en première ligne face à une Russie qui a envahi son voisin, l'Ukraine. .

La Pologne et les pays baltes considèrent désormais que leurs mises en garde de longue date à l'égard de Moscou sont justifiées, et ils ont pris la tête des appels à armer et à soutenir l'Ukraine contre l'invasion.

Les candidatures de la Première ministre lituanienne Ingrida Simonyte ou de son homologue estonienne Kaja Kallas comptent de nombreux soutiens, sans toutefois faire consensus, selon des sources diplomatiques.

Toutes deux ont adopté depuis longtemps une ligne diplomatique très dure à l'égard de la Russie, ce qui leur vaut les soutiens des alliés les plus opposés à Moscou, mais de sérieuses réserves dans de nombreuses capitales.

La nomination d'un Balte serait perçue comme trop provocante à l'égard de la Russie et pourrait entraîner un conflit direct avec Moscou.

Aucune candidature n'a encore été officialisée, mais d'autres noms circulent. La présidente de la Commission européenne, l'Allemande Ursula von der Leyen, ancienne ministre de la Défense, serait intéressée par le poste, mais son mandat court jusqu'à fin 2024 et la décision annoncée dimanche par M. Stoltenberg de se retirer en octobre la met hors course, a expliqué un responsable européen.

Les Néerlandais ont une candidate avec leur ministre de la Défense, Kajsa Ollongren. La Grande-Bretagne, qui a déjà fourni trois secrétaires généraux au cours de l'histoire de l'Alliance, pourrait jouer la carte de son ministre de la Défense, Ben Wallace, mais le Brexit le disqualifie pour les 21 alliés membres de l'UE. La France ne présente jamais de candidat, mais sa voix compte pour la désignation du secrétaire général et ses positions seront déterminantes.

La désignation d'un secrétaire général non européen est évoquée comme un joker avec la candidature de la vice-Première ministre canadienne Chrystia Freeland. mais l'idée ne prend pas. "Il n'y a pas de consensus", a reconnu un haut responsable de l'Otan.

Le président américain Joe Biden n'a pas encore réfléchi à la succession, fait-on savoir à la Maison-Blanche.