Une baleine coincée dans un fleuve en Bretagne : l’animal a trouvé la sortie et se dirige vers le large

Aujourd’hui a été une journée intense pour les agents EDF de l’usine marémotrice de la Rance: A 10h00 nous avons aperçu près du barrage côté Rance un très gros mammifère marin. 🐋 Nous sommes formés par l’association Al Lark pour reconnaître les cétacés et prendre les premières dispositions. Après confirmation des responsables de l’association, il s’agissait bien d’une jeune baleine à bosse. Elle a pu être observée à plusieurs reprises. Nous avons stoppé immédiatement la production de l’usine en attendant la mise en œuvre rapide des moyens nautiques de l’association Al Lark et de la préfecture. L’objectif étant de permettre à cette baleine de rejoindre la mer par le même endroit où elle était entrée. Elle est toujours en Rance ce soir mais toutes les dispositions ont été prises, et les agents mobilisés pour qu’elle puisse rejoindre la mer demain avec une ouverture des vannes exceptionnellement longue d’une durée de 7h00, sans production de l’usine. En espérant une issue favorable. 🙏