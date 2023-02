Moldavie: la Première ministre démissionne, son successeur est connu

"Il est temps pour moi de partir". La Première ministre moldave Natalia Gavrilita a présenté vendredi sa démission, après un an et demi au pouvoir dans cette ex-république soviétique qui subit de plein fouet les conséquences de la guerre dans l'Ukraine voisine. Devant la presse, la responsable pro-européenne de 45 ans a évoqué "un manque de soutien et de confiance dans le pays.