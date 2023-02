Séismes en Turquie et en Syrie: les dégâts économiques pourraient atteindre 4 milliards de dollars

Les pertes économiques liées au séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie devraient "dépasser les 2 milliards de dollars" et "pourraient atteindre 4 milliards de dollars ou plus", a affirmé jeudi l'agence de notation Fitch.