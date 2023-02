Les secours en Turquie et en Syrie poursuivent jeudi leurs efforts dans un froid glacial pour rechercher des rescapés dans les décombres, les chances de survie s'amenuisant trois jours après le séisme.

Le premier convoi d'aide aux zones rebelles du nord-ouest de la Syrie depuis le séisme meurtrier est entré jeudi par le poste-frontière de Bab al-Hawa avec la Turquie, a indiqué à l'AFP un responsable de ce passage.

Le correspondant de l'AFP a vu six camions, chargés notamment de matériel pour des tentes et de produits d'entretien, entrer en territoire syrien. Selon Mazen Darwich, le responsable au poste-frontière, il s'agit d'une aide qui était attendue avant le séisme qui a secoué la Syrie et la Turquie lundi.