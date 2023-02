Miracle en Turquie: une femme et son fils sauvés 68 heures après le séisme (vidéo)

La mère et son fils habitaient à Kahramanmaras, une ville proche de l'épicentre du séisme qui a touché la Turquie et la Syrie et qui a déjà fait plus de 20.000 morts dans les deux pays.

Serap Topal et son fils de 5 ans étaient condamnés à une mort certaine, mais ils ont été découverts, presque 3 jours après la catastrophe, dans les décombres de leur immeuble. Ce sont deux équipes de volontaires britannique et allemande qui les ont finalement sauvés, dans les cris de joie de la foule, et dans les larmes de la mère, heureuse de retrouver son fils en vie.

Le visage de son sauveteur, sortant le garçon de 5 ans de la poussière, illustre bien le désespoir dans lequel se situent les équipes humanitaires sur place. Opérant dans un froid glacial et plus de 3 jours après le séisme, elles voient les chances de sauver des personnes vivantes diminuer de plus en plus, et le nombre de victimes augmenter. Difficile en effet d'imaginer qu'un humain soit capable de résister plus de 3 jours sans eau ni nourriture, parfois sans oxygène et avec des blessures.