Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron, Alexander De Croo, Charles Michel, Ursula von der Leyen : il y avait du beau monde sur le tarmac de l'aéroport de Melsbroek, ce 9 février.

Le président ukrainien a atterri un peu avant 10h du matin à l'aéroport militaire de Melsbroek. Arrivant de Paris et voyageant avec le président français Emmanuel Macron, Zelensky a été accueilli par le Premier ministre Alexander De Croo, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen, Charles Michel. C'est ce dernier qui avait invité Zelensky a venir participer à un sommet européen extraordinaire ce 9 février.

La veille, Volodymyr Zelensky s'était entretenu avec le chancelier allemand Olaf Scholtz et le président français Emmanuel Macron lors d'un dîner au palais de l'Elysée. Cette visite en suivait une autre en Grande-Bretagne, un des plus importants soutiens de l'Ukraine depuis le début du conflit.

2. Acclamé par le Parlement européen

Comme Roberta Metsola, présidente du Parlement, l'ensemble des eurodéputés ont acclamé le président ukrainien à son arrivée dans l'hémicycle. ©DLE

Le président ukrainien a reçu une véritable ovation de la part des euro-députés, debout, lors de son arrivée au Parlement européen de Bruxelles.

"Merci énormément pour votre soutien", a déclaré Volodymyr Zelensky à son arrivée au Parlement européen, avant d'écouter les hymnes de l'Ukraine et de l'UE ("Ode à la joie" de Beethoven) au côté de Mme Metsola, avant de faire son entrée dans l'hémicycle sous une ovation de plusieurs minutes.

3. "Nous nous défendons, nous vous défendons"

Zelensky a demandé aux États européens davantage d'aide, notamment parce qu'il estime que le combat de l'Ukraine est commun à celui de l'Europe face à l'agresseur russe. Il a "personnellement" remercié les chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE de leur "soutien sans faille" ces derniers mois, mais a une nouvelle fois insisté et répété sa demande de livraison d'armes.

guillement "Nous ne défendons pas que notre territoire, nous défendons notre maison européenne"

"Nous avons besoin d'artillerie, de munitions, de chars modernes, de missiles à longue portée, d'avions de chasse modernes (...). Merci d'en faire davantage. Nous devons aller plus vite que notre agresseur", a-t-il martelé, soulignant la mobilisation en cours côté russe.

Il a également appelé à durcir les sanctions économiques contre Moscou.

4. La présidente du Parlement européen, soutien de poids pour Zelensky

La présidente du Parlement européen, la Maltaise Roberta Metsola, a fortement soutenu Zelensky et a à son tour demandé plus de de moyens pour l'Ukraine.

Venu réclamer plus de soutien matériel, Zelensky s'est trouvé une alliée de poids en la personne de la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, qui a longuement incité les États-membres à augmenter leurs contributions.



"L'Ukraine est l'Europe et le futur de votre nation est dans l'UE", a assuré la présidente du Parlement au président ukrainien Volodymyr Zelensky, assis à ses côtés dans l'hémicycle bruxellois de l'assemblée jeudi matin. Avant que celui-ci ne prenne la parole à son tour, la Maltaise a appelé les Etats membres à "considérer, rapidement, la fourniture des systèmes de longue portée et des jets dont vous avez besoin pour protéger une liberté que trop de monde pensait acquise".

guillement "L'Ukraine est l'Europe et le futur de votre nation est dans l'UE"

Avec cet appel à fournir davantage de matériel militaire à l'Ukraine, la présidente du Parlement européen a appelé à "honorer" le sacrifice du peuple ukrainien "pour l'Europe", "non seulement avec des mots mais aussi en action". Et cela passe entre autres par "une procédure d'adhésion" à l'UE "la plus rapide possible", a-t-elle souligné.

guillement "Notre pays a vraiment besoin de ses avions de chasse"

Côté belge, le Premier ministre Alexander De Croo avait rappelé que la Belgique avait déjà décidé il y a deux semaines d'un important paquet d'aide militaire à l'Ukraine. Quant à fournir des avions de chasse, ce ne sera pas possible pour elle. "Notre pays a vraiment besoin de ses avions de chasse, nous ne pouvons pas nous en passer. Ils sont utilisés pour défendre l'OTAN, on le fait depuis des années dans les États baltes et ils sont appréciés pour cela", avait déclaré M. De Croo, ajoutant que ces avions défendaient aussi les espaces aériens de la Belgique et des Pays-Bas.

5. Différentes réunions pour ne pas rentrer bredouille

Après s'être exprimé devant le Parlement, puis devant les chefs d'État des Vingt-Sept réunis en Conseil extraordinaire, le président ukrainien espérait rentrer dans le concret à travers différentes réunions bilatérales.

"Je n'ai tout simplement pas le droit de rentrer à la maison sans résultats. Il est très important que les échanges que nous allons avoir portent leurs fruits", a déclaré M. Zelensky devant la presse, après s'être entretenu avec les Vingt-sept réunis en Conseil.

Pour le président du Conseil Charles Michel, le sommet ne peut en effet constituer seulement "une tribune médiatique supplémentaire". "Nous mesurons bien que ce qui fait la différence, ce ne sont pas tant les mots que les capacités militaires pour repousser l'agression" russe.

Les bilatérales avec M. Zelensky se sont déroulées en réalité par petits groupes, la Belgique étant versée avec le Luxembourg et le Portugal.

M. Zelensky a quitté vers 18h30 le bâtiment Europa, après y avoir passé six heures à discuter avec les Vingt-sept d'un renforcement possible de leur soutien à son pays. Le résultat des réunions qu'il a eues avec les chefs d'État et de gouvernement, organisées par groupes de pays, n'était pas encore connu.

6. Le président reçu par le roi au palais

Volodymyr Zelensky a ensuite été reçu en fin d'après-midi au Palais royal par le roi Philippe et le Premier ministre Alexander De Croo à l'issue de sa courte visite à Bruxelles, ont constaté des journalistes de l'agence Belga.