Guerre en Ukraine: Zelensky en visite au Royaume-Uni, "l'un des premiers pays" à avoir aidé l'Ukraine

"Le Royaume-Uni a été l'un des premiers à venir en aide à l'Ukraine. Et aujourd'hui, je suis à Londres pour remercier personnellement le peuple britannique pour son soutien et le Premier ministre Rishi Sunak pour son leadership", a-t-il indiqué sur Twitter, accompagnant son message d'une photo prise au côté de M. Sunak à la descente de l'avion.

Près d'un an après le début de l'invasion, l'Ukraine craint une nouvelle offensive d'envergure de l'armée russe, qui avec l'aide des paramilitaires de Wagner revendique des avancées récentes dans le Donbass, région de l'Est ukrainien dont Moscou revendique l'annexion.

Le gouvernement ukrainien demande aux Occidentaux de renforcer et accélérer leurs efforts, au-delà des chars promis récemment.

Attendu jeudi à Bruxelles pour un sommet de l'Union européenne, Volodymyr Zelensky a atterri mercredi à l'aéroport londonien de Stansted dans un appareil de la Royal Air Force, selon les images retransmises à la télévision. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a tweeté une photo où il donne l'accolade au président ukrainien à sa sortie de l'avion.

Les deux dirigeants doivent s'entretenir à Downing Street, puis Volodymyr Zelensky doit s'adresser au Parlement avant de se rendre dans le sud-ouest de l'Angleterre pour rencontrer des soldats ukrainiens en formation. Il doit également rencontrer le roi Charles III au palais de Buckingham dans l'après-midi.

De nouvelles sanctions contre la Russie et des formations pour les pilotes de chasse

C'est la première fois que Volodymyr Zelensky quitte le territoire ukrainien depuis une visite de quelques heures le 21 décembre à Washington. Il avait alors été reçu à la Maison Blanche par le président Joe Biden et s'était exprimé devant le Congrès américain, dont les élus des deux chambres l'avaient ovationné.

Son voyage à Londres était resté secret jusqu'à mercredi matin.

Londres a promis de débloquer à cette occasion "une augmentation immédiate des livraisons d'équipements militaires pour aider à contrer l'offensive de printemps de la Russie", avec notamment des capacités de plus longue portée que ce dont dispose l'armée ukrainienne jusqu'à présent, selon un communiqué des services du Premier ministre.

Cela va s'ajouter à "un soutien à long terme" sous la forme de formation des troupes ukrainiennes, étendue aux pilotes d'avions de chasse "afin de garantir que l'Ukraine puisse défendre son espace aérien à l'avenir."

"Cette formation permettra aux pilotes d'être en mesure de piloter des avions de combat sophistiqués répondant aux normes de l'Otan", tels que réclamés par Kiev, est-il ajouté.

Londres a également annoncé un renforcement de ses sanctions contre le secteur de la défense russe. Les nouvelles sanctions visent notamment "six entités fournissant des équipements militaires tels que des drones pour l'invasion de l'Ukraine par la Russie", a indiqué le ministère britannique des Affaires étrangères dans un communiqué.

"Un engagement à long terme"

Le Royaume-Uni est l'un des soutiens les plus fermes de Kiev, à qui il a fourni 2,3 milliards de livres (2,5 milliards d'euros) d'aide militaire l'an dernier. Le gouvernement s'est engagé à maintenir ce niveau d'aide, le deuxième dans le monde après les Etats-Unis, au même niveau cette année.

Londres a livré des armes létales à l'armée ukrainienne avant même le lancement de l'invasion russe, le 24 février 2022, et a été le premier pays à annoncer en janvier son intention de lui envoyer des chars lourds.

L'ex-Premier ministre britannique Boris Johnson avait été le premier dirigeant d'un pays du G7 à se rendre à Kiev en avril. Il y a effectué trois visites jusqu'à son départ de Downing Street en septembre, avant de revenir récemment pour une visite privée.

Son successeur Rishi Sunak s'était rendu mi-novembre dans la capitale ukrainienne, où il avait assuré M. Zelensky du soutien britannique "jusqu'à ce que l'Ukraine gagne". Il avait également annoncé une nouvelle aide militaire sous la forme notamment de canons antiaériens.

S'il a depuis accepté de livrer 14 chars Challenger 2, il s'est montré réticent à livrer des avions de chasse, estimant la semaine dernière que cela nécessiterait des "mois" voire des "années" de formation pour les pilotes.

La formation de pilotes semble donc ouvrir la porte à de telles livraisons.

Cette annonce vise à "s'assurer que l'Ukraine dispose d'une armée capable de défendre ses intérêts à l'avenir", a expliqué Rishi Sunak dans un communiqué. "Il souligne également notre volonté de ne pas nous contenter de fournir des équipements militaires à court terme, mais de prendre l'engagement à long terme de soutenir l'Ukraine dans les années à venir."

Londres a déjà formé 10.000 militaires ukrainiens depuis six mois et 20.000 de plus doivent suivre cette année. Selon Downing Street, des soldats ukrainiens sont arrivés la semaine dernière au Royaume-Uni pour se former à l'utilisation des chars Challenger 2.