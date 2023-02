Séismes en Turquie et en Syrie : l’Europe a déjà mobilisé plus d’un millier de sauveteurs et des dizaines de chiens

Dans un tweet, ce mardi matin, le commissaire européen à la gestion des crises Janez Lenarcic fait état de 27 équipes mobilisées, surtout du "search and rescue" (25 équipes) mais aussi deux équipes médicales d’urgence. Ces équipes viennent de 19 pays qui ont répondu à l’appel d’Ankara via le mécanisme de protection civile de l’UE: de la Bulgarie à l’Albanie en passant par le Montenegro, la France, les Pays-Bas, l’Italie, l’Espagne, etc.

Ensemble, cela représente "plus de 1.150 sauveteurs et 70 chiens de sauvetage", précise le commissaire.

Les premières équipes de sauveteurs étaient arrivées sur place dès lundi, en provenance de Roumanie, Bulgarie et Hongrie, toujours selon le commissaire européen. Le mécanisme de protection civile de l’UE permet de faciliter la coordination, en récoltant les demandes précises de la Turquie et en y faisant correspondre les offres d’aide des différents Etats participants. L’Italie et la Grèce avaient aussi été parmi les premiers à envoyer du personnel sur place, issu de leur Protection civile.

L’aide de la Belgique ne s’est quant à elle pas encore concrétisée, Bruxelles misant sur une équipe médicale via B-Fast.

Un séisme dévastateur a secoué le sud de la Turquie, près de la frontière syrienne, dans la nuit de dimanche à lundi. Il a été suivi de plusieurs répliques et le bilan se compte déjà, en Turquie et en Syrie, en milliers de morts.