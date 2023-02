Ce que l’on sait des séismes qui ont frappé la Turquie et la Syrie

Le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie a fait plus de 5.000 morts, selon de nouveaux bilans officiels diffusés ce mardi 7 février 2023. Des régions entières ont été ravagées par les secousses qui ont aussi fait des milliers de blessés et de sans-abri. Voici ce que l’on sait de la catastrophe.