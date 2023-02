La Chine confirme que le ballon repéré au dessus de l'Amérique latine est chinois

Lundi, la diplomatie chinoise a confirmé qu'un deuxième ballon, repéré ces derniers jours au-dessus de l'Amérique latine, provenait bien de Chine.

"Il est de nature civile et utilisé pour des essais en vol", a indiqué lundi Mao Ning, une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. "Sous l'effet du climat et en raison de ses limitations en termes de manoeuvrabilité, ce ballon a sérieusement dévié de sa trajectoire prévue et s'est égaré dans le ciel au-dessus de l'Amérique latine et des Caraïbes."

Washington a présenté l'aéronef comme un engin espion "de surveillance".

Tensions sino-américaines

Le premier ballon, abattu samedi sous ordre de Joe Biden, avait passé plusieurs jours à survoler l'Amérique du Nord au large des côtes de la Caroline du Sud.

Le Pentagone affirme qu'il s'agissait d'un ballon espion utilisé par la Chine "dans une tentative de surveiller des sites stratégiques" aux Etats-Unis. Pékin soutient que l'aéronef était destiné à la recherche scientifique, notamment à la météorologie, ayant dévié de sa trajectoire.

Lundi, le gouvernement chinois a accusé les Etats-Unis d'avoir "gravement" porté atteinte aux relations bilatérales en abattant l'engin.

La visite de Blinken reportée

L'affaire a provoqué la semaine dernière le report à la dernière minute d'une visite à Pékin du chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, prévue ces 4 et 5 février.

Elle aurait été la première visite en Chine d'un secrétaire d'Etat depuis celle en 2018 de Mike Pompeo.

Peu avant l'annonce de ce report par Washington, la Chine avait présenté ses excuses pour l'intrusion du ballon dans l'espace aérien américain.

Cela n'a pas empêché l'affaire de prendre une grande ampleur dans les médias et le débat politique aux Etats-Unis, sur fond de rivalité sino-américaine.