Ukraine : le ministre de la Défense promet des "audits" après un scandale de corruption

Selon lui, un "audit interne de tous les marchés publics" a été déclenché et il y aura aussi "un audit de l'assistance technique internationale", à un moment où Kiev reçoit de plus en plus d'armements occidentaux.

M. Reznikov est toutefois resté évasif sur l'éventualité de sa propre démission, alors que plusieurs médias ukrainiens ont évoqué cette possibilité. Il a affirmé que la décision revenait au président Volodymyr Zelensky.

L'Ukraine avait été secouée fin janvier par une série de démissions et de limogeages sur fond de scandale de corruption révélé par la presse qui portait sur un contrat signé par le ministère de la Défense d'un montant présumé surévalué et concernant les produits alimentaires destinés aux soldats.

Plusieurs hauts responsables de ce ministère ont été démis de leurs fonctions, tandis que M. Reznikov avait dans un premier temps dénoncé des accusations "infondées".

Il s'agissait de la première affaire de corruption d'envergure à éclater depuis le début de l'offensive russe, dans un pays habitué à ce genre d'affaires avant la guerre.

Les autorités ukrainiennes avaient ensuite déclenché une vague de perquisitions à l'encontre d'administrations, de fonctionnaires et de personnalités publiques pour montrer leur volonté de faire de la lutte contre la corruption une priorité dans le contexte de l'effort de guerre et de l'aide occidentale.