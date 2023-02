La veille, les Etats-Unis avaient annoncé la présence d’ un premier ballon espion chinois dans leur espace aérien.

Les autorités chinoises ont beau eu à exprimer leurs "regrets" pour cette intrusion "involontaire" selon elles, Washington a jugé l’affront "inacceptable" et décidé in extremis vendredi d’annuler le déplacement du secrétaire d’État américain qui était prévu dimanche et lundi.

Plus tard dans la journée, le porte-parole du Pentagone a annoncé la présence "d’un autre ballon espion chinois", survolant cette fois l’Amérique latine, sans en préciser la localisation exacte.

"Nous sommes au courant des informations faisant état d’un ballon survolant l’Amérique latine. Nous considérons qu’il s’agit d’un autre ballon espion chinois", a déclaré dans un communiqué Pat Ryder, porte-parole du Pentagone, sans préciser sa localisation exacte.