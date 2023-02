Dans le nord de la Slovaquie, vingt-sept communes ont été placées en situation d’urgence par le centre de crise, ce qui permet de prendre des mesures et des restrictions plus rapidement. Plusieurs stations de ski sont fermées en raison des dangers et il est conseillé aux habitants de certaines zones de pas quitter leur domicile.

En République tchèque, ce sont pas moins de 90.000 foyers qui sont privés d’électricité samedi, précise le média public Radio Prague. La région la plus touchée est celle de Moravie-Silésie, dans l’est du pays, mais les régions de Hradec Králové (Bohême de l’Est), de Bohême centrale, de Liberec et d’Ústí nad Labem (Bohême du Nord), entre autres, sont également très affectées.