Les enfants ne sont pas obligés de voir leurs grands-parents, juge la Cour suprême de cassation italienne

L’affaire remonte à plusieurs années. Les grands-parents et un oncle paternel ont intenté une action devant le tribunal pour mineurs de Milan, se plaignant de ne pas pouvoir rencontrer les enfants alors qu’un conflit insoluble empoisonne la vie de la famille.

En 2019, ils ont obtenu gain de cause, auprès du tribunal pour enfants et de la cour d’appel de Milan, qui a ordonné une rencontre encadrée d’un travailleur social.

Les parents on fait appel devant la Cour suprême pour faire annuler cette décision, expliquant alors que les rencontres étaient peu appréciées des enfants en raison des tensions, justement. Ils viennent donc d’obtenir gain de cause.

Dans son arrêt, la Cour déclare que les deux enfants, qui ont atteint l’âge de 12 ans et sont “capables de discernement”, avaient exprimé leur opposition à cette relation et ne pouvaient être contraints de voir des membres de leur famille, en particulier dans un environnement conflictuel.

Le tribunal a jugé que l’intérêt des enfants devait ici prévaloir sur celui des grands-parents et qu’une “relation non désirée” ne peut être imposée.

Il est souligné qu’il ne suffit pas “de l’absence d’un réel préjudice à passer du temps avec les grands-parents et l’oncle” pour imposer leur présence, mais il faut vérifier si ceux-ci sont capables “de participer activement à la vie des petits-enfants par la construction d’un rapport relationnel et affectif qui favorise le développement sain et équilibré de leur personnalité”.

Ce n’était visiblement pas le cas dans cette famille et c’est donc bien désormais l’enfant et son bien-être qui sont remis au centre des préoccupations.