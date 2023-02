Cet ancien Premier ministre français méconnaissable : “J’ai perdu mes sourcils, ma barbe tombe un peu, mes cheveux aussi”

”J’ai perdu mes sourcils et je crois qu’ils ne reviendront plus. Ma barbe est devenue blanche et elle tombe un peu. Et mes cheveux tombent aussi. La moustache, je ne sais pas si elle reviendra”, a-t-il déclaré.

"Ni douloureux, ni dangereux, ni contagieux": Édouard Philippe (@EPhilippe_LH) parle de sa maladie, l'alopécie pic.twitter.com/s4AoV0RC4Q — BFMTV (@BFMTV) February 2, 2023

”Certains voient ça et se demandent de bonne foi ce que c’est. Une alopécie, c’est quelque chose qui peut se déclencher très jeune ou très vieux, c’est une perte de la pilosité. Ça n’est ni douloureux, ni dangereux, ni contagieux”, explique-t-il, dans un sourire, même s’il estime que ce n’est pas important. “J’en souffre à 52 ans. Perdre ses cheveux à 52 ans, ça va, ce n’est pas un sujet. Il y a des gens qui sont frappés d’alopécie et qui ont 15 ans. Ce n’est pas la même histoire”, confie l’ex-Premier ministre.

Le stress a-t-il pu accélérer le processus ? L’ancien locataire de Matignon n’en sait rien. “Est-ce que j’ai une vie stressante ? Je vous le confirme. Évidemment que vous êtes stressé quand vous exercez des responsabilités. Peut-être que ce serait arrivé même si je n’avais pas été Premier ministre. Je ne sais pas”.

L’homme politique, qui nourrit encore des ambitions, espère que le chapitre ne reviendra pas sans cesse. “Les Français peuvent être curieux de ce qui arrive et interrogatifs. Je me confie en totale transparence. Mais je ne vais pas passer mon temps à parler de ça non plus. Encore une fois, c’est une histoire de poils. Ça n’est pas grave”.

Et de conclure : “Je suis en pleine forme”.

Édouard Philippe (@EPhilippe_LH): L'alopécie "ne m'empêche pas d'être extrêmement ambitieux pour mon pays" pic.twitter.com/ba6Gg5ortB — BFMTV (@BFMTV) February 2, 2023